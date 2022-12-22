دبلوماسي سابق: مصر قادرة على أن تكون قوة جاذبة للاستقرار في أي مكان

علّق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين بعد حصولها على تأييد المجموعة الأفريقية في نيويورك، قائلا: «مصر عضو مؤسس في الأمم المتحدة منذ عام 1946 ولدينا إسهامات، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحد الذين صاغوه هو السفير محمود عزمي أول سفير لمصر بالأمم المتحدة»، وأكد أن مصر قادرة على أن تكون صوتا أمينا جاذبا للاستقرار في أي مكان تتدخل فيه.

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج صباح الخير يا مصر على فضائية القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أن مصر شاركت في إنشاء الكثير من المؤسسات الأممية، كما احتفلت في مارس الماضي بمرور 100عام على إنشاء وزارة الخارجية، لافتًا إلى أنه شارك في الإشراف على رسالة دكتوراه جاء فيها أن تاريخ الدبلوماسية المصرية يرجع إلى 2000 سنة قبل الميلاد، أي أن مصر تمارس الدبلوماسية منذ 4000 سنة.

أول معاهدة في التاريخ

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أول معاهدة في التاريخ هي معاهدة قادش حينما استسلم الغزاة الهكسوس لمصر في تلك الفترة، لافتًا إلى أن مصر قدمت شخصيات بارزة في التاريخ الدبلوماسي المصري والعالمي، كما اشتركت في عمليات سلام كثيرة حول العالم، مثل الكونغو في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى غانا وعدد كبير من الدول الأفريقية.

قارة أفريقيا مظلومة

وأشار، إلى أنّ قارة أفريقيا مظلومة من حيث الاستقرار وكثرة النزاعات، كما أنها مظلومة على مستوى الاقتصاد، موضحًا أن أفريقيا أفقر قارة في العالم هي مصدر أموال الدول المتقدمة في أمريكا وأوروبا بشكل يفوق الأموال التي تدخلها بسبب منظومة الديون التي تفوق قدراتها التصديرية وجذب الاستثمارات.