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رابطة تجار السيارات تجمع 4.5 مليون جنيه لدعم «57357» خلال ساعتين

كتب:

محمد الدعدع
02:48 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
مستشفى 57357

مستشفى 57357

 أعلن أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن النجاح في جمع تبرعات بقيمة 4.5 مليون جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، خلال أول ساعتين من إطلاق الحملة، بعد الإعلان عن تعثر المستشفى نتيجة نقص التبرعات.

وأوضح أبو المجد في بيان صحفي، أن «مجلس إدارة الرابطة قرر جمع تبرعات لصالح مستشفي 57357، والتواصل مع التجار للمشاركة في إنقاذ المستشفى الذي يقدم الخدمات للمرضى بالمجان، ونجحت الحملة في جمع شيكات من المتبرعين، تمهيداً لتسليمها إلى المستشفى».

وأضاف أن «التبرعات تخصم من المستحقات الضريبية، وتعد من أموال الزكاة، بالإضافة لأنها تعتبر عملا إنسانيا عظيما، وتسهم في إحياء وتشغيل المستشفى مرة أخرى».

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.