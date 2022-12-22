أسامة ربيع: تضاعف أعداد السفن العابرة لقناة السويس.. «80 سفينة يوميا»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت في مضاعفة الإيرادات خلال العام المالي الجاري، والتي كان متوقعا حدوثها بنهاية 2023، رغم الظروف الاقتصادية الماضية والمستمرة حتى الوقت الراهن.

إنجازات قناة السويس في 2022

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد لاستعراض إنجازات قناة السويس خلال 2022، أن عدد السفن العابرة لقناة السويس تضاعف خلال الفترة الحالية من 42 إلى 80 سفينة يوميا، من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للمجرى الملاحي.

وأكد «ربيع» أن العبور في المجري الملاحي لقناة السويس، يستلزم وجود العديد من الكفاءات العلمية في قناة السويس، من مرشدين وعاملين على قاطرات وعمال وفنيين، متابعا «هناك سفن تستلزم وجود 8 مرشدين على بعض السفن لحمولتها الكبيرة».

إنشاء مشروعات عملاقة

وأكد «ربيع» أن الهيئة تدرس إقامة بعض المشروعات الضخمة، مثل مشروع بناء السفن وإقامة مشروعات لوجستية على جوانب قناة السويس، موضحا أن المصريين دائما ما كانوا يطالبون بوجود مشاريع على جوانب القناة لزيادة الإيرادات وتعظيم الاستفادة من مرفق قناة السويس، وهو ما سيعمل مشروع الصندوق على تنفيذه.

وأوضح رئيس قناة السويس، أن المشروعات لن تتم إلا بعمل دراسات جدوى لها من أكبر بيوت الخبرة العالمية، لضمان تحقيق أكبر استفادة منها.