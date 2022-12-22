بيتكوين يواجه الركود ويخسر 60% من قيمتها في 2022

شهد سوق العملات المشفرة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار خلال عام 2022 ليكون العام الأسوأ، نتيجة لعمليات السرقة التي تمت في الفترة الأخيرة وإفلاس بعض الشركات المتخصصة في العملات الرقمية.

العملة المشفرة «بيتكوين» تخسر 60%

وخسرت العملة المشفرة الأشهر في العالم «البيتكوين» 60% من قيمتها خلال العام 2022، في حين تقلص سوق التشفير الأوسع بمقدار 1.4 تريليون دولار، بعد انهيار شركة Sam Bankman-Fried's FTX، والعملات المستقرة المزعومة terraUSD وLuna، وفقًا لـcoinmarketcap.

بيتكوين يواجه الركود

وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي 69000 دولار في نوفمبر 2021، مع وصول سوق العملات المشفرة إلى 3 تريليونات دولار، مدعومًا بالتحفيز المالي والنقدي من البلدان في جميع أنحاء العالم التي تحاول تصحيح عمليات إغلاق COVID.

القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية

أصبحت القيمة السوقية والعملات الرقمية التي يبلغ عددها نحو 22000 الآن أقل من ثلث الرقم القياسي 3 تريليون دولار الذي سجلته السوق في نوفمبر 2021.

وقال ستيفان جيرلاخ، كبير الاقتصاديين في بنك إي إف جي ونائب محافظ البنك المركزي الأيرلندي: «ما حدث في الأسواق العالمية هذا العام كان مؤلمًا»، وتتداول العملة في الوقت الحالي عند مستوى 16 ألف دولار.

الصناديق المشفرة

وشهدت الصناديق المشفرة تدفقات صافية بقيمة 498 مليون دولار في عام 2022، مقابل 9.1 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات من مدير الأصول الرقمية CoinShares، ما يعكس كيف ابتعد التمويل السائد عن السوق خلال العام المروع.