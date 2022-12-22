شهية 1.4 مليار صيني للذرة تُربك حسابات المستوردين برفع الأسعار عالميا

تُربك الشهية الصينية للذرة البرازيلية، حسابات بعض البلدان الرئيسية المستوردة للذرة رخيصة السعر من ثاني أكبر منتج عالمي للمحصول الاستراتيجي، وعلى رأسها إسبانيا واليابان، إذ لم يكن الطلب على الذرة البرازيلية أكبر من أي وقتا مضى حيث تستعد الصين لدخول السوق بعد تخفيف القيود المفروضة بشأن سياسة «صفر كوفيد»، مما يثير مخاوف المشترين الرئيسيين بشأن التأثير المحتمل على الأسعار والإمدادات.

إحياء قطاع تربية الخنازير يرفع الطلب

بحسب تقرير محلل السلع، في «ستاندرد آند بورز»، ملفين كوك، فإنه منذ وقت ليس ببعيد، كان طلب استيراد الذرة في الصين مجرد استثناءً في دفاتر تجارة الذرة العالمية حيث قامت الدولة بتغذية صناعة الثروة الحيوانية لديها بالذرة المستزرعة محليًا، لكن مع بدء البلاد إعادة بناء قطاع تربية الخنازير الذي قضت عليه جائحة حمى الخنازير الأفريقية في بيئة من السكان الأثرياء المتعطشين لمزيد من البروتين الحيواني، فإنه لم يعد الاعتماد على الداخل في تدبير ذرة العلف ممكنًا لأن نمو الطلب على الذرة قد تجاوز حدود الإنتاج المحلي.

أسعار أمريكية مرتفعة

يضيف التقرير: «نظرت الصين أولاً إلى الولايات المتحدة، المنتج الأكبر عالمياً، لتوفير شهيتها المتزايدة للذرة ثم إلى أوكرانيا، رابع أكبر مصدر عالمي، لسد المزيد من نمو الطلب، دون أن تنجح هذه الاستراتيجية، نتيجة لنقص التوريد من جانب الأخيرة بعد تعرضها للغزو الروسي، فبراير الماضي، مما أصاب سوق الحبوب العالمية بالذعر بسبب غموض جانب العرض بعد توقف التدفقات من مصدر رئيسي للذرة إلى أجل غير مسمى».

8 ملايين طن عجز بسبب الحرب

بحسب تقرير «ستاندرد»، أدت الحرب المطولة في أوكرانيا خلال إلى تجريد الصين من أكثر من 8 ملايين طن متري من الذرة، كما أدى تصاعد التوترات السياسية بين بكين وواشنطن إلى تثبيط المشترين التابعين للدولة في الصين من توسيع نطاق عرض الإمدادات ليشمل الذرة الأمريكية ذات الأسعار المرتفعة، فكانت كانت هناك حاجة واضحة لتحسين تنويع إمدادات الذرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم يضم 1.4 مليار نسمة.

وأعلنت الصين في مايو الماضي، أنها اختتمت مفاوضات رئيسية مع البرازيل للسماح باستيراد الذرة البرازيلية لكن الجدول الزمني ظل ضبابيًا، قبل أن تتنازل الصين عن متطلبات الحجر الصحي على الذرة البرازيلية في يوليو وسارعت موافقات الصحة النباتية على التصدير لتبدأ في عام 2023، بحسب التقرير.

اشتداد المنافسة على المحصول

يرى محلل «ستاندرد آند بورز» أن احتمالية تنافس الصين على الذرة البرازيلية سيكون سبب كافي لاشتداد المنافسة على المحصول الاستراتيجي في المستقبل، حتى مع حصول مبادرة الممر الآمن لحبوب البحر الأسود على تمديد لمدة 120 يومًا في 17 نوفمبر الجاري، وسيظل تنويع العرض أمرًا بالغ الأهمية في مصالح صانعي السياسة الصينيين، وفق قوله.

البيانات تحكي القصة

استحوذت إسبانيا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية على ما يقرب من 60% من صادرات البرازيل من الذرة في عام 2021، وأكثر من 50% في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، وفي السيناريو المتوقع، ستوفر مشاركة الصين في التدفق التجاري رياحًا خلفية هائلة للأسعار التي سترتفع، الأمر الذي سيرحب به المزارعون البرازيليون، وفق التقرير.

وتتوقع البرازيل محصولًا قياسيًا آخر من الذرة في العام 2022-23 وهذا من شأنه أن يوفر بعض الراحة للمشترين الرئيسيين فيما يتعلق بالإمداد، على الأقل في الوقت الحالي، فيما يترقب الجميع، انطلاق رحلة سفينة الذرة الأولى من البرازيل إلى الصين خلال الأسابيع المقبلة.