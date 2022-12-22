انطلاق المؤتمر الخامس لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر بمشاركة 15 جامعة

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لجمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، الذي ينعقد على مدار يومين بحضور مجموعة من أساتذة أمراض الصدر والحساسية، لمناقشة كل ما هو جديد حول هذا المجال الهام.

وقال الأستاذ الدكتور محمد شحات رئيس المؤتمر العلمي لأمراض الصدر والحساسية و وكيل كلية الطب بجامعة الأقصر إن هذا المؤتمر يمثل واحدا من أهم مؤتمرات أمراض الصدر والحساسية في مصر، لأنه يهدف المؤتمر إلى تحقيق التعاون والتواصل المثمر بين رواد أساتذة أمراض الصدر والحساسية وشباب أطباء التخصص، لتحقيق الاستفادة القصوى التي ستنعكس على الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الصدر والحساسية بمختلف المحافظات المصرية.

دعم أطباء هذا القطاع

وأشاد شحات بدور جمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية بدعم قطاع أطباء هذا المجال بمنطقة صعيد مصر بكل ما هو جديد عبر المؤتمرات العلمية و ورش العمل المكثفة. وأوضح الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبدالهادي رئيس جمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، إلى أن المؤتمر سيناقش موضوعات علمية هامة السبل الحديثة للإقلاع عن التدخين، توطين زراعة الرئة داخل مصر، أمراض الشتاء وسبل الوقاية والعلاج، تطهير الأجهزة التنفسية، دعم الحالات الحرجة لمرضى الصدر.

المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين

أشار عبدالهادي إلى أن المؤتمر الذي يقام في الأقصر يستهدف إتاحة الفرصة لكافة الباحثين والمتخصصين في الأمراض الصدرية في الاستفادة من الجلسات العلمية التي يناقشها المؤتمر بهدف رفع كفاءة جميع المشاركين لتقديم أفضل خدمة للمرضى، مشيدا بالدور الذي لعبه أطباء أمراض الصدر والحساسية خلال جائحة كورونا في مصر، في تقديم كافة سبل الدعم لمصابي الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي وخارجها.