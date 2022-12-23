التصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة في مركز سوهاج، بدفن شخص يبلغ من العمر 65 عامًا، يقيم بدائرة أولاد نصير، دائرة المركز، إثر اصطدام قطار به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ما نتج عنه وفاته، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى.

مصرع ستيني أسفل عجلات

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بمصرع ستيني أسفل عجلات القطار بدائرة المركز.

وبالفحص، تبين وفاة «ظريف ج ا ح»، 65 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، وأنه في أثناء مرور القطار «أسوان – القاهرة» بمزلقان نجع طبانة بأولاد نصير، اصطدم به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى.

إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، التي صرحت بدفن جثمان الرجل.