معلم يكافئ طلابه برحلة للترفيه: فرحتهم أهم حاجة عندي

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، يدخل طلاب الثانوية في حالة من الضغط والقلق، يذاكرون ويراجعون موادهم ويجيبون على العديد من الأسئلة المختلفة، إيمانا منهم ببدء العد التنازلي لامتحانات نهاية العام، وهو ضغط رآه معلم مادة الرياضيات بمحافظة السويس، محمد سحيم، فقرر مكافأة طلابه برحلة إلى أرجاء قاهرة المُعز، كمحاولة منه للتفريج عنهم وتقليل الضغوط.

كانت الرحلة بعد طلب من طلابه بالذهاب إلى التنزه إذا تفوقوا في الامتحان الذي أعده «سحيم»، حينها وافق، وبدأ بالتخطيط لبرنامج الرحلة، وفق حيثه لـ«الوطن»: «قررنا نروح رحلة تنزه وفسحة في مول سيتي سنتر ألماظة، وشارع المعز ونزهة في نهر النيل، كان يوم جميل والطلبة كانوا مبسوطين وحسوا إنهم فصلوا بيوم حلو قبل ضغط المراجعات قبل الامتحان».

رحلة مجانية للمتفوق

شارك من حصلوا على الدرجة النهائية في الامتحان، في الرحلة كمكافأة لهم من دون دفع مصاريفها، بينما البقية شاركوا في الرحلة بأموالهم، ومن السويس إلى القاهرة، سافر بعض أولياء الأمور مع أبنائهم، بحسب مُعلم الرياضيات: «البرنامج مكنش فيه حاجة مُحددة، كل واحد بيعمل اللي عاوزوا، في المول اللي عاوز يلعب أو ياكل وفي المعز اللي بيتفرج واللي بيشتري، بس كلنا مع بعضينا، وانبسطت شخصيًا بالرحلة».

النفسية الجيدة.. هامة لطلاب الثانوية

يؤكد «سحيم»، أن التنزه ونفسية طلاب الثانوية العامة والخروج من الروتين اليومي هامة جدًا، ويساعد الطلاب للعودة من جديد بنفسية وبقبول أكبر على المذاكرة والامتحانات: «فرحنا من قلبنا في اليوم ده، وزي ما المذاكرة والاجتهاد مُهمين، النفسية والخروج مهم»، مُضيفًا أنه يقوم بنشر شرح مناهج مادته مجانًا لجميع الطلاب في أنحاء الجمهورية عبر صفحته على «يوتيوب».