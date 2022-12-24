«الصدمة التحسسية».. كيف تحدث وما علاقتها بالفول السوداني والألبان؟

يصاب العديد من الأشخاص بالصدمة التحسسية، ولا يعرفون الكثير عنها وكيفية الوقاية منها، فهي تعد واحدة من أخطر أنواع الحساسية التي تصيب الفرد، وتحدث نتيجة رد فعل مناعي سريع بسبب التعرض لمادة ما، بحسب ما أكده الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن».

تحدث الدكتور مجدي بدران، عن الصدمة التحسسية، واصفًا إياها بالخطرة، وهي فرط حساسية حاد، والعديد منها خفيف، لكن بعضها يكون خطيرًا، وتصيب الفرد نتيجة التعرض لمادة مُسببة للحساسية، وذلك عن طريق الجلد بواسطة لدغات الحشرات مثل النحل والدبابير وأحيانًا بعض النمل، كما يمكن أن تصيب الفرد نتيجة القيام بمجهود بدني كبير، وتختفي حين يأخذ قسطًا من الراحة.

الصدمة التحسسية.. وتناول بعض الأدوية

ويصاب البالغون والأطفال بالصدمة التحسسية في الغالب نتيجة تناول بعض الأدوية، أو تناول بعض الأطعمة، وأشهرها الفول السوداني والمُكسرات والأسماك، وحليب البقر وفول الصويا والبيض والسمسم، وهناك عوامل تزيد من مخاطر الصدمة التحسسية، وفقًا لعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مثل أمراض الجهاز التنفسي والأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم، والأكزيما والأرتيكاريا.

وتتعدد أعراض الصدمة التحسسية وفقًا لسببها، منها الطفح الجلد والحكة الجلدية، وتورم في اللسان أو الشفتين أو الوجه، وضيق في التنفس، وأكد «بدران» أن 40% من الأعراض تشمل أعراضًا في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والمغص وآلام في المعدة والغثيان والقيء.

حساسية البنسلين

ومن أنواع الصدمة التحسسية هي حساسية البنسلين، وهي أكثر أنواع حساسية الأدوية شيوعًا، يقول «بدران»: «لابد من الاختبار لو هناك تاريخ لحدوث الأعراض التالية عند تناول حقن المضاد الحيوي في الماضي: الطفح الجلدي، ضيق التنفس، حكة جلدية، تورم في الوجه أو الحلق، انخفاض ضغط الدم».

إسعافات أولية عند الإصابة بالصدمة التحسسية

وعند إصابة الفرد بالصدمة التحسسية، يجب عليه القيام ببعض الإسعافات الأولية: «إيقاف المُسبب المشتبه فيه فورًا والاستلقاء ورفع الطرفين السفليين لإعادة ضخ الدم للمخ، وطلب سيارة الإسعاف، أو التحرك لأقرب مستشفى، مع الحفاظ على الاستلقاء، وإذا كان التنفس صعبًا يمكن الجلوس».