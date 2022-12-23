مؤسسة الأورمان لقناة الحياة: الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي شرف لنا

قال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إن جمعية الأورمان تتشرف بأن تكون جزءً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل في بحث احتياجات المواطنين ليقدمه المجتمع المدني.

وأضاف «النوري»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن تكامل المجتمع المدني جزء مهم لضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون تكرار.

وأشار إلى أن مؤسسة الأورمان لديها قاعدة بيانات للمواطنين في 22 محافظة، إذ يوجد في كل محافظة ومركز مندوب مسؤول عن تقديم الخدمات للمحتاجين، وجزء أصيل من عمله يجمع البيانات لمعرفة مدى استحقاق الناس للخدمات.

ولفت إلى أن قاعدة البيانات التي تراكمت على مدار 25 عاما أصبحت جزءً أصيلا من البيانات المتاحة للتحالف، ولها مردود إيجابي في تنسيق وتوزيع العمل بعدالة، وضمان عدم تكرار تقديم نفس الخدمة لنفس الشخص.

وتابع: «لدينا 3 محاور رئيسية نعمل من خلالها في مؤسسة شفاء الأورمان، وهي سلامة المريض من ناحية تقديم الخدمة الطبية، ورضا المريض، وكفاءة التشغيل بأقل تكلفة ممكنة».