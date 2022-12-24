حصاد 2022.. تدشين أول سوق نموذجية للخضار وإنشاء مدارس جديدة بالبحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر عدة مشروعات تنموية متعددة خلال عام 2022، وذلك في قطاعات الطرق والتعليم والصحة والإسكان وتطوير الشواطئ وحلقة السمك، كما تم افتتاح أكبر محطة لطاقة الرياح في العالم، وإنشاء سوق سياحية نموذجية بمدينة الغردقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين.

أكبر محطة طاقة الرياح في العالم

وخلال العام الذي شارف على الانتهاء، حصد مشروع طاقة الرياح برأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، جائزة أفضل مشروع للطاقة على مستوى العالم، حيث تعد واحدة من أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، وقدرتها الإنتاجية 262.5 ميجاوات.

شاطئ العائلات بالغردقة

كما تم افتتاح شاطئ العائلات 2 بمدينة الغردقة، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي الجديد للمحافظة، على مساحة 7 آلاف متر مربع بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويضم عددا من الكافتيريات وحديقة أطفال وشاشة عرض عملاقة و«جيم» وصالة طعام وممشى سياحي.

أول سوق نموذجية للخضروات

وقبل فترة قليلة من انتهاء العام الجاري، افتتح محافظ البحر الأحمر أول سوق نموذجية للخضار والفاكهة بالغردقة بتكلفة 40 مليون جنيه، وتبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر، وتشمل المرحلة الأولى 148 محلا بمساحات مختلفة، والمرحلة الثانية بإجمالي 408 «باكيات» بمساحات حوالي 12 مترا لكل باكية، كما يضم مبنى إداريا متكاملا ودورات مياه لخدمة مستأجري المحلات ورواد المجمع، وجراج سيارات، ومحلات خدمية أخرى، وصيدلية وسوبر ماركت.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السوق مصممة بطريقة تتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، وتواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجري بشوارع وميادين المدينة، وتطبق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان، ومزودة بنظام كاميرات مراقبة ونظام حماية مدنية كامل.

افتتاح حلقة السمك بالغردقة

كما شهدت مدينة الغردقة افتتاح واحدا من أكبر المشروعات التطويرية بالمحافظة، وهو مشروع حلقة السمك والذي يقام على مساحة 2700 متر مربع، بتكلفة 35 مليون جنيه، ويضم 54 شادرا و11 محلا وجبلون، ومصنع ثلج وثلاجات تخزين ومبان إدارية.

وجاءت حلقة السمك بالغردقة ضمن خطة تطوير المدينة التي أقرها مجلس الوزراء، بحسب تصريحات سابقة لمحافظة البحر الأحمر، موضحا أنه يتم تقديم جميع الخدمات اللوجستية داخلها للعاملين والسائحين.

تطوير مستشفى حميات الغردقة

كما شهد قطاع الصحة في البحر الأحمر، تطورا كبيرا خلال عام 2022، بحسب ما ذكره الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، موضحا أنه تم افتتاح أعمال تطوير مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 85 مليون جنيه.

وتضم المستشفى جهاز أشعة مقطعية وجهاز أشعة عادية و6 معامل لجميع أنواع التحاليل الطبية المتقدمة ووحدة مناظير جهاز هضمي ووحدة فيروسات كبدية وقسم علاج طبيعي متكامل ووحدة صيدلة إكلينيكية متكاملة و53 سريرا بالقسم الداخلي و10 أسرّة بالعناية المركزة و5 أسرّة للغسيل الكلوي وخزان أكسجين بسعة 6 آلاف لتر، بالإضافة لدعم مستشفى الغردقة العام بجهاز الرنين المغناطيسي.

مشروع 6 آلاف وحدة سكنية

وفي قطاع الإسكان، أكد المهندس محمد عبدالمنعم حليمة، مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر، أن عام 2022 شهد تسليم وحدات سكنية لمستحقيها ضمن مشروع 6 آلاف وحدة سكنية، في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالغردقة.

وقال «حليمة» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، حيث تم تنفيذ 1715 وحدة سكنية في الغردقة ورأس غارب وسفاجا، بتكلفة قاربت على مليار جنيه.

بناء 5 مدارس

وشهد قطاع التعليم طفرة في إنشاء المدارس، حيث كشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطاع التعليم شهد طفرة إنشائية في بناء 5 مدراس دفعة واحدة، ودخلت الخدمة جميعها خلال العام الجاري، ما ساهم في تخفيض كثافة الفصول.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن «التعليم العالي» بالبحرالأحمر شهد إنشاء جامعة الغردقة أيضا، وتم العمل في كليتي الألسن والحاسبات، مؤكدا استعداد الجامعة إنشاء كليات جديدة بينها كلية السياحة والفنادق.