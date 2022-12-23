معلومات عن نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينات.. صدفة قادتها إلى الشهرة

تصدرت نسرينا نجمة الإعلانات في بداية التسعينات خلال الساعات القليلة الماضية، محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن نسرينا وبداياتها مع الإعلانات:

نسرينا كانت بدايتها في مجال الإعلانات في بداية التسعينات، وحققت نجاحا كبيرا وقتها وأصبحت أشهر الوجوه الإعلامية، وصرحت في عدد من اللقاءات التليفزيونية بأن دخولها مجال الإعلانات كان بالصدفة.

قصة دخول نسرينا مجال الإعلانات

وأكدت نسرينا أن دخولها الإعلانات صدفة حيث إنها كانت ذاهبة مع شقيقتها التي كانت ستصور وقتها إعلان خلاطات ومراوح، ووجدت المخرج محمد سامي يطلب منها عمل إعلان، وتم تجهيزها في نفس الوقت وجرى وضع مكياج وبالفعل نجحت نسرينا وقدمت العديد من الإعلانات الناجحة التي جذبت الجمهور وأصبحت أشهر فتاة إعلانات في بداية التسعينات.

أعمال شاركت فيها نسرينا

وبعد نجاحها في الإعلانات دخلت نسرينا مجال الفيديو كليب، حيث عملت كموديل كما شاركت كممثلة بفيلم «سوق النساء» عام 1994، لتختفي بعدها لفترة، ثم تعاود الظهور من خلال المشاركة بمسلسل «قلب حبيبة» عام 2005، لتشارك بعدها في عدد من الأعمال الفنية وكان من أبرزها «بشرى سارة»، و«خاص جداً» و«ونيس وأيامه» مع الفنان محمد صبحي.

ورغم شهرة نسرينا إلا أنها حصلت على الثانوية العامة في وقت متأخر حيث حصلت على الثانوية عام 1999 وذلك بعد توقف طويل عن الدراسة بسبب انشغالها بالعمل وقتها، بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة لها.