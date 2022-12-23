انطلاق امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا بكفر الشيخ

تنطلق صباح غداً السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، في محافظة كفر الشيخ، للعام الدراسي 2022 - 2023، التي تستمر من 24 ديسمبر حتى الخميس 29 ديسمبر 2022.

وأنهت منطقة كفر الشيخ الأزهرية كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك بمتابعة مستمرة من الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية.

امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري

وبحسب جداول الامتحانات التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية، ووزعتها منطقة كفر الشيخ الأزهرية على كافة المعاهد التابعة للمنطقة، فإنه يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري الامتحانات في 9 مواد دراسية، كالتالي: «القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم السبت 24 يناير، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، يوم الأحد 25 يناير، واللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الإثنين 26 يناير، واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 27 يناير، والرياضيات.

يوم الأربعاء 28 يناير، والعلوم، والمهارات المهنية، يوم الخميس 29 يناير».

امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري

كما يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري الامتحانات في 12 مادة دراسية، كالتالي: «الفقه، واللغة العربية «ورقة أولى - النحو والصرف»، يوم السبت 24 يناير، أصول الدين «ورقة أولى - التفسير والحديث»، والعلوم.

يوم الأحد 25 يناير، اللغة العربية «ورقة ثانية - المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة»، والهندسة.

يوم الاثنين 26 يناير، أصول الدين «ورقة ثانية - التوحيد والسيرة»، والدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء 27 يناير، حفظ القرآن الكريم وتجويده، والجبر، يوم الأربعاء 28 يناير، اللغة الأجنبية، والتربية الفنية يوم الخميس 29 يناير».