الأرصاد: مصر تتعرض لموجة أمطار تستمر حتى يوم الاثنين المقبل

نصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة متابعة النشرات بصفة يوميًا نظرًا لحدوث تغيرات في حالة الطقس، خلال أيام فصل الشتاء الذي بدأ الأربعاء الماضي.

نتأثر هذه الأيام بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أننا نتأثر هذه الأيام بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وعلى سطح البحر المتوسط يعملوا على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لافتة إلى أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة امتدت للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

استمرار الأمطار اليوم السبت

وتوقعت استمرار سقوط الامطار ليوم الاثنين المقبل، لافتة إلى أن الكميات ستختلف من محافظة لأخرى، مشيرة أن اليوم السبت سيشهد أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وخليج السويس ومدن القناة وسيناء، مؤكدة أنها ستكون أمطار من خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة من اليوم.

فرص الأمطار مستمرة ليوم الاثنين

وأشارت أن الأمطار ستمتد يوم الأحد لجنوب الوجه البحري، وقد تصل لبعض المناطق من شمال الصعيد لافتة أن الفرص مستمرة ليوم الاثنين.

وقدمت غانم نصيحة بضرورة ارتداء الملابس الشتوية نهارًا مع ارتداء ملابس ثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة مع ذهاب البعض لأعمالهم في ساعات الصباح المبكرة.

تحذيرات من الشبورة

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وناشدت سائقي السيارات بتوخي الحذر.