خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم بالسويس.. يستمر لمدة 5 ساعات

أعلنت محافظة السويس فصل التيار الكهربائي اليوم السبت 24 ديسمبر، عن عدد من المناطق بحي السويس وحي عتاقة بسبب أعمال الصيانة، ولمدة 5 ساعات، على أن يعود توصيل التيار بعد انتهاء هذه الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي اليوم السبت

وذكر البيان الصادر عن محافظة السويس أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجاري، عن 4 مناطق وذلك بداية من السلعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء بمحافظة السويس.

أماكن فصل التيار الكهربائي بالسويس اليوم

وتضمن الإعلان الصادر عن المحافظة أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي في محافظة السويس اليوم، هي: منطقة الغريب وشارع الخضر، والكورنيش القديم التابعين لحي السويس، بالإضافة لتأثر مدينة أحمد زويل بحي عتاقة بانقطاع التيار الكهربائي لصيانة موزع أحمد زويل.

الاستعداد بمولدات البديلة

يتم التواصل مع الأماكن والهيئات الواقعة في مناطق فصل التيار الكهربائي للاستعداد بالمولدات البديلة لاستخدامها خلال فترة فصل التيار الكهربائي حتى لا تتأثر الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين.