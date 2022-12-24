اليوم.. انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية الأزهرية في السويس

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، اليوم السبت، بمختلف المعاهد بمحافظة السويس، مؤكدة الإدارة أن التاسعة صباحًا هو موعد بداية جميع اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالسويس

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، قطاع المعاهد الأزهرية، الإدارة المركزية للامتحانات جدول ومواعيد امتحانات النقل للصف الرابع والخامس الابتدائي، والتي تنطلق في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت على النحو التالي:

السبت 24 ديسمبر: إجراء امتحان مادة القرآن الكريم الفترة الأولى واللجنة لمدة ساعتين، الفترة الثانية تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الأحد 25 ديسمبر: الفترة الأولى إجراء امتحان التربية الإسلامية لمدة ساعة ونصف، والفترة الثانية الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

الإثنين 26 ديسمبر: اللغة العربية والإملاء والخط ومدة اللجنة ساعتين ونصف.

الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 28 ديسمبر: إجراء امتحان الرياضيات وزمن اللجنة ساعة ونصف.

الخميس 29 ديسمبر: الفترة الأولى امتحان العلوم وزمن اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية المهارات المهنية وزمن اللجنة ساعة ونصف.

وعقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية اجتماعاً بشيوخ المعاهد والمعنين بأمر الامتحانات وناقش التعليمات الخاصة بها والتي تضمنت، الانتهاء من تشكيل الكونترول بكل معهد، وتوفير جميع احتياجات المعاهد من أوراق وأدوات كتابية، والاهتمام بالنظافة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.