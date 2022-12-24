أمريكا تفتح تحقيقا في محاولة اقتحام قاعدة جوية بكارولاينا الجنوبية

أصيب شخص برصاص إثر محاولته اقتحام قاعدة جوية أمريكية بولاية كارولاينا الجنوبية، وأشارت قاعدة «شو» الجوية، في بيان، إلى نقل المقتحم إلى منشأة طبية قريبة لتلقي العلاج.

السلطات تفتح تحقيقا في اقتحام قاعدة «شو» الجوية

وأشار قائد السرب العشرين، الكولونيل كريستوفر سميث، إلى تدريب القوات على الاستجابة لمجموعة متنوعة من المواقف لضمان سلامة الأفراد والأصول.

وحاول المقتحم الدخول بشكل غير قانوني إلى قاعدة «شو» الجوية في حوالي الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى إطلاق طيار بالفرقة العشرين لقوات الأمن النار على مقتحم القاعدة، الذي يوصف بـ«عداء البوابة».

وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في واقعة اقتحام القاعدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.