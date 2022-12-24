انطلاق امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية.. و6 تعليمات مهمة للطلاب

انطلقت اليوم امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي، ووفقًا للجدول المعلن من قطاع المعاهد الأزهرية يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اليوم امتحانات في مادتي القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات.

وأكّد قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّه سيتمّ عقد امتحان القرآن الكريم لجميع طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي شفويًا، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون شفويًا في جميع المواد المقررة عليهم.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب

وحول التعليمات التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الامتحانات لكل صفوف النقل التي تؤدي امتحانات نصف العام والشهادات:

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أي شيء يساعد على الغش باللجان.

2- التنبيه على الطالب بالإجابة بالقلم الأزرق فقط ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

3 - على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

4- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة «السلبس» بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

5- عدم تحرك أي طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ في أثناء اللجنة، واختفاء أي ورقة إجابة معناه أنَّ صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرّض الطالب الذي لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

6- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنَّهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التي لم يوقع فيها.

طلاب البرنامج التأهيلي

ومن المقرر أنَّ يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023 بمادة الفقه، على أن ينتهوا من امتحاناتهم الخميس الموافق 19 يناير 2023 بأداء امتحانات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.