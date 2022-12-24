الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأجواء باردة على معظم الأنحاء (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي نشهدها منذ يومين، موضحةً: «شهدنا سقوط أمطار كانت متفاوتة الشدة على شمال البلاد، واليوم متوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وبخاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط».

البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وتحجب جزءًا من أشعة الشمس وتجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترات النهار.

الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها

وأشار «غانم»، إلى أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها، وخلال فترة النهار سنشعر بالطقس الشتوي اللطيف تماما على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجواء معتدلة على جنوبي الصعيد وسيناء، ولكن مع دخول فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والصغرى تصل إلى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.