مقترحات من طلاب «سياحة وفنادق حلوان» لإنشاء مجتمعات وفنادق بيئية خضراء 

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فاعليات الملتقى العلمي الأول لقسمي الدراسات السياحية والإدارة الفندقية من داخل فندق كلية السياحة والفنادق، وأكد أن الجامعة في طريقها لأن تصبح جامعة خضراء، صديقة للبيئة وقادرة على الاستفادة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، وتقدم حلولًا مبتکرة للقضايا البيئية في تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، من خلال الاستفادة من خبرات علمائها ومفكريها، وتطوير البنية التحتية لتكون جامعة صديقة للبيئة.

نشر الوعي الأثري والبيئي والسياحي

وأعرب رئيس جامعة حلوان، عن اهتمامه بهذا الملتقى لما يهدف إليه من تشجيع الاستثمار والتنمية مع مراعاه معايير الاستدامة، نشر الوعي الأثري والبيئي والسياحي بين السكان المحليين في الوجهات السياحية الواعدة، ووضع التشريعات والقوانين للحفاظ على المعالم السياحية الموجوده والموارد الطبيعية والتراث في المقاصد السياحية المختلفة واتباع الطرق البديلة لتقليل استهلاك الطاقة.

تجهيز المشروعات البحثية

وأكدت الدكتورة سهى عبدالوهاب عميدة الكلية، أن الملتقيات البيئية المعتمدة منذ 2018، وتمكن الطلاب من تجهيز المشروعات البحثية وتقديمها مع مجموعة من التوصيات، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لتبادل المعلومات وتعلم المهارات واكتساب الخبرات من خلال مشاركتهم بالتنظيم والاستفاده من آراء سوق العمل السياحي والفندقي.

وأشارت الدكتورة نهلة نصار رئيس قسم الدراسات السياحية، إلى أن الملتقى ليس الأول لقسم الدراسات السياحية بل الخامس، إذ بدأت الرحلة منذ نوفمبر 2017 واستمرت حتى اليوم بالتعاون مع أقسام الكلية وأقسام الدراسات السياحية من الجامعات المختلفة.

وقدم الطلاب مجموعة من العروض التقديمية، كان منها مقترحًا مقدم من طلاب قسمي الدراسات السياحية والإدارة الفندقية للتنمية المستدامة لمحافظة الوادي الجديد، عن إنشاء مصنع لإعادة التدوير على حدود المنطقة، وإنشاء مطاعم شعبية لعكس هوية الوادي الجديد، وإنشاء مشروع تطبيق التاكسي الأخضر، وتوفير استئجار الدراجات الهوائية، وإنشاء فنادق بيئية «Eco-lodge» حول العيون والآبار، وإنشاء فروع للبنوك وتوزيع أماكن الـ ATM، مع دعم المرافق للدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية والثقافية والفوقية، وإضافة أنماط سياحية جديدة، وإنشاء وسائل ترفيهية، جعل الفنادق بيئية، الإشراف الأمني على المنطقة، والتسويق السياحي للمحافظة، وتطبيق سياسة إعادة التدوير.

تحسين الصحة العامة للمجتمع

كما تم تقديم عرض بعنوان «سيوة»، لؤلؤة الصحراء الغربية، يهدف لتعزيز القدرة على تشجيع الاستثمار، نشر الوعي الأثري والبيئي والسياحي في الواحات، تحسين شبكة الطرق وجودة الخدمات، والحفاظ على تقاليد وثقافة المجتمع للأجيال القادمة.

وفي العرض التقديمي الأول لطلاب قسم الدراسات السياحية، تحدثوا عن كيف تساعدنا الاستدامة في تحسين جودة الهواء، والمحافظة على المصادر الطبيعية، والمشاركة في التطوير الإقتصادي، وتحسين الصحة العامة للمجتمع.

وقدم طلاب قسم الدرسات السياحية عرض آخر بعنوان العلاقة بين السياحة والبيئة مؤكدين أن جزء مهم من السعي نحو الاستدامة هو زيادة الوعي عن المميزات للدولة و تثقيف الزوار و تزويدهم بمعلومات عن التنمية المستدامة، يجب على الدولة و المنشآت السياحية اتباع اهداف الاستدامة، مشاركة السكان المحليين، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية، و الحفاظ على هوية و ثقافة الدولة".