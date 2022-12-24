دويتو «سيد الغرام» لأصالة وأسما لمنور يحقق 750 ألف مشاهدة: مصنوعة بالحب

تصدر الدويتو الغنائي الذي يجمع بين الفنانتين أصالة وأسما لمنور، من خلال أغنية «سيد الغرام»، والتي طرحت خلال الساعات الماضية على موقع يوتيوب، وكسر حاجز 750 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، واحتلت «تريند» وقائمة الأكثر استماعًا على يوتيوب.

سيد الغرام دويتو أصالة وأسما لمنور

أغنية سيد الغرام التي تجمع بين أصالة وأسما لمنور، من كلمات الشاعر محمد المغربي وألحان المهدي مزين، ووصفتها أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام بأنها «أغنية حلوة، اتصنعت بكل الحب والصحبة الطويلة بيني وشريكتي الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتاريخ، أغنية فيها كم من الفرح والجذب، ما عندي شك بقبولها عندكم».

وكتبت الفنانة المغربية أسما لمنور، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، لتعبر عن سعادتها بطرح الأغنية الجديدة «جديدي مع صديقتي الحبيبة صولا، فاكهة صداقة جمعتنا لسنوات هذه المرة نشارككم الحب والمحبة من خلال أغنية سيد الغرام، ونهديها للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج».

كلمات الأغنية

ومن كلمات أغنية سيد الغرام، التي جمعت بين الثنائي أصالة وأسما لمنور:

كون جات عليا ننسا ونرتاح

ونقول باراكا لعمر اللي راح

شكون يبغي قلبه يعيش في جراح

كداب اللي قال الحب كله فراح

شايلاه اسيد لغرام

اش بغيتي فينا واش حلال ولا حرام

ايلا حبينا ما حيلتي لحبيب غيابو طول

ولا قلبي اللي فالشوق تهول

ما عندي غير الله عليه نعول

كان عليا قبل ما نحب نسول