مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

حدثت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات اليوم، حيث يبحث عنها الناس بكثرة لأداء الصلاة في اوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة اليوم

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:14 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:54 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:22 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:03 مساء

موعد أذان العصر: 2:54 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:11 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:35 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:23 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:01 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:47 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:06 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا

أذان الظهر: 11:49 صباحًا

أذان العصر: 2:45 مساءً

أذان المغرب: 5:04 مساءً

أذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 5:15 صباحًا

أذان الظهر: 11:53 صباحًا

أذان العصر: 2:40 مساءً

أذان المغرب: 4:58 مساءً

أذان العشاء: 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر: 5:18 صباحا

موعد أذان الظهر: 11:56 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:25 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا

أذان الظهر: 11:50 صباحًا

أذان العصر: 2:47 مساءً

أذان المغرب: 5:07 مساءً

أذان العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحا

أذان الظهر: 11:51 صباحًا

أذان العصر: 2:46 مساءً

أذان المغرب: 5:05 مساءً

أذان العشاء: 6:26 مساءً