تفاصيل احتفال الكنائس الغربية بعيد الميلاد المجيد الليلة

تحتفل الطوائف المسيحية الغربية الليلة بعيد الميلاد المجيد، إذ استعدت كل من الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية والسريان الأرثوذكس لاستقبال ميلاد المسيح وسط أجواء من البهجة والفرحة.

استعداد الكنائس للعيد

وكانت الكنائس الكاثوليكية والأسقفية تزينت استعدادا لتلك المناسبة قبل عدة أيام، فقد وضعت في ساحتها مزود البقر والذي ولدت فيه السيدة العذراء السيد المسيح، والذي يمثل قصة الميلاد والتي يحبها كل المصريين بالإضافة إلى بعض المجسمات التي تروي قصة الميلاد وزينة الكريسماس.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت موعد قداس عيد الميلاد، والذي يترأسه البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الساعة التاسعة مساء، بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، ويشاركه في القداس الأنبا باخوم، النائب البطريركي، عدد من الآباء والشمامسة بالكاتدرائية.

ويقوم التليفزيون المصري ببث القداس مباشرة على الهواء، ويحضر القداس مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن الوزراء وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، ورجال الدولة، وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الكنائس، بمشاركة أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

الكنيسة الأسقفية

وكذلك تحتفل الكنيسة الأسقفية الليلة بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية جميع القدسين بالزمالك.

يحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية ومندوبي الوزراء. كما توفر الكنيسة الأسقفية خلال الاحتفال بعيد الميلاد توافر خدمة لغة الإشارة للصم والبكم حتى يشارك الجميع في الاحتفال باستقبال ميلاد السيد المسيح.

السريان الأرثوذكس

وأما عن السريان الأرثوذكس، فقد أعلنت الكنيسة في وقت سابق، إقامة قداس عيد الميلاد المجيد يوم 24 ديسمبر الساعة الثامنة مساء، ويترأس القداس الأب فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية بمصر، وذلك بالكنيسة السريانية بغمرة- القاهرة.

كما يصلي البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد صباح يوم الأحد 25 ديسمبر، وذلك كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

ويستقبل البابا المهنئين من المسئولين والرعية في قاعة العرش البطريركية بعد انتهاء القداس الإلهي.