السجن 15 عاما لربة منزل أغرقت طفلتها في برميل مياه بالفيوم

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، منذ قليل، «لمياء.م»، 30 سنة، ربة منزل، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامها بالمصاريف لإدانتها بقتل ابنتها الطفلة فاطمة أحمد.م، 9 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى اليوم.

صدر الحكم بجلسة، اليوم، برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، وبحضور محمد متولي سعد، وكيل النيابة، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

جاء ذلك انتقامًا من زوجها لتهديده لها بالزواج عليها من أخرى لإنجابها 3 فتيات وعدم قدرتها على إنجاب الذكور.

لمياء قتلت ابنتها إغراقًا في المياه

تعود تفاصيل الواقعة، التي حملت رقم 25388 لسنة 2021 جنايات مركز طامية، والمقيدة برقم 1629 لسنة 2021 كلي الفيوم، في 24 يوليو 2021م، عندما أنهت لمياء، حياة ابنتها فاطمة، بإغراقها في برميل مياه أمام شقيقتها، انتقامًا من زوجها لتهديده لها بالزواج عليها.

قتلتها أمام شقيقتيها

وأنهت لمياء حياة ابنتها أمام شقيقتيها الصغيرتان، منتهزةً فرصة وجود الطفلة في المنزل دون والدها.

وحملت لمياء ابنتها من على السرير خلال نومها، ثم وضعتها في برميل مياه، وضغطت على رأسها حتى لا تتمكن من الحراك حتى لفظت أنفاسها الأخيرة غرقًا.

ألقت جثتها على الأرض وهربت

وحينما تأكدت الأم من وفاة ابنتها أغرقتها من البرميل، وألقتها أرضًا ثم فرت هاربة من المنزل.

وخرجت الابنة الوسطى لتجد جثة شقيقتها وغياب والدتها، فخرجت مسرعة إلى الشارع، فشاهدتها جارتهم خديجة.م.ع، 49 سنة، فاصطحبتها لتعيدها إلى المنزل، وطرقت على الباب، ففتحت الطفلة الثالثة رحمة.أ.ع، وأخبرتها أنها بمفردها في المنزل، ولا تستطيع فتح الباب وأن والدتها قتلت شقيقتها.

وتمكنت الشاهدة، من دخول المنزل، وشاهدت الطفلة المجني عليها، ملقاة على الأرض في إحدى الحجرات، وجسدها يعلوه الزرقة، وتأكدت من وفاتها، فأبلغت الشرطة ووالد المجني عليها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي أحالت الدعوى إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت الدعوى خلال عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.