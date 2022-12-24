طرح لحوم وفراخ طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة في السويس.. البلدي بـ145 جنيها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس طرح كميات من اللحوم والفراخ والأرز بأسعار مخفضة في عدد من المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن» إن السويس تشهد تحركا نشطا في توفير السلع بأسعار مخفضة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

اللحوم الطازجة 145 جنيها والبرازيل 115

وأشار إلى أنه وبالتنسيق مع مجمعات دلتا ماركت التابعة الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، يتم توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة تكفى احتياجات شعب السويس.

ويجري طرح الدواجن المجمدة البرازيلي بسعر الكيلو 65 جنيها واللحوم البلدي الطازجة الكيلو بـ145 جنيها فقط، واللحوم السوداني الطازجة الكيلو بـ115 جنيها، والأرز البلدي العبوة 1 كيلو جرام بـ14.5 جنيها.

توافر السلع في مختلف الأحياء وبكميات كبيرة

وأوضح وكيل وزارة التموين أن السلع متوافرة في مجمعات دلتا ماركت بحي فيصل بسوق المدينة ،منطقة العبور خلف محطة الصرف الصحي، منطقة العوايد بمساكن المثلث، ومتوافرة بمجمع الإسكان بالملاحة، ومنفذ دلتا ماركت بحي الأربعين بجوار البوسطة، وبمجمع الشهداء خلف حي الأربعين.