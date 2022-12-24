«الأسقفية» توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد

وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة، صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها كل من رامز بخيت وكلير غايس، خادمي الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

كانت أجراس الكنيسة الأسقفية، دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي، وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.