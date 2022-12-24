محافظ بورسعيد يتفقد الكنائس ويهنئ المطران بعيد الميلاد المجيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم عددا من كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد وعدد من القيادات الكنسية ورجال الدين المسيحي.

وحضر محافظ بورسعيد قداس عيد الميلاد المجيد للكنيسة الغربية «تسبحة كيهك»، إذ أعلنت أجراس الكنائس احتفالات عيد الميلاد المجيد، ومنها كنيسة ودير سانت أوجيني وكنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس.

المحافظ يهنىء المسيحيين بالعيد

وقدم محافظ بورسعيد التهاني للأنبا تادرس وقيادات الكنائس والأخوة المسيحيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، كما هنأ أهالي بورسعيد بعيد النصر القومي للمحافظة داعيا الله أن يعم السلام والأمن والأمان علي مصر كلها وأن يظل شعبها في رباط إلى يوم الدين.

إجراءات أمنية

معلى ن جانب آخر، شهد محيط الكنائس ببورسعيد إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة وسيارات الإطفاء والحماية المدنية، وتم فحص الزائرين للكنائس والتأكد من هويتهم، وأشرف على الإجراءات الأمنية اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية واطمأن على الحالة الأمنية على مدار اليوم في محيط الكنائس.