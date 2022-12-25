تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير سيوة.. طراز بيئي قديم «صور»

سيوة جوهرة الصحراء التي تسعى محافظة مطروح إلى الحفاظ على مكوناتها الفريدة من حيث الطبيعة البيئيه القديمة التي كان يعيش خلالها القدماء، من بيوت مبنية من مكونات محلية للواحة بمادة «الكرشيف» وهو مزيج من الملح الصخري والطين والرمال، وعلى طابع بيئي معماري يدخل فيه جريد النخل وأخشاب الزيتون وأشجار تزرع في جناين سيوة.

التنسيق الحضاري في سيوة

انتهت محافظة مطروح بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري من تطوير المرحلة الأولى في سيوة على الطراز البيئي القديم للحفاظ على الطبيعة البيئية لسيوة حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص ل«الوطن» التي تضمنت ميدان شالي وسط مدينة سيوة وجميع المباني من محلات ومنازل ومطاعم وكافيتريات وفنادق والمنشآت المختلفة وأجرى توحيد اللون للتشطيب من الخارج.

المرحلة الثانية من تطوير سيوة

وتشمل المرحلة الثانية من تطوير سيوة وتنسيقها الحضاري على الطراز البيئي القديم المناطق السكنية في الأحياء والعزب على مستوى مدينة سيوة وذلك ضمن خطة المحافظه الحفاظ على هوية سيوة.

السياحة البيئية

تعد سيوة من المدن التي تتميز بالسياحة البيئية طبقا لمحافظ مطروح والتي تجذب المصريين من مختلف مدن ومحافظات مصر والسياح الأجانب من دول العالم الذين يحرصون على زيارة الواحة للاستمتاع بالفنادق المقامة على الطراز البيئي جدرانها بالصخور ومادة الكرشيف ومضاءة بالشموع دون استخدام كهرباء ووجود العيون الطبيعية الباردة والعيون الساخنة التي تعبر عن طبيعة سيوة الجميلة بجانب صحرائها الفريدة والكثبان الرملية في بحر الرمال الأعظم الذي يستقبل عشرات من رحلات السفاري بشكل يومي.