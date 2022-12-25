«مياه أسيوط» تبحث تنفيذ 230 ألف وصلة منزلية في 7 مراكز

عقدت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا برئاسة المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبحضور اللواء مجدي أحمد محمود، مدير القطاع الإقليمي بدار الهيئة الهندسية، والمهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي بعدد 7 مراكز مستهدفة من مبادرة تطوير قرى الريف المصري.

الوصلات المنزلية في 7 مراكز

جاء الاجتماع، بحسب بيان الشركة، بحضور مسئولي وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف لمناقشة الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية التي يبلغ عددها 230 ألف وصلة، في مراكز (منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج)، وحصر أهم المعوقات التي تحول دون إنهاء الأعمال في موعدها المحدد، والبحث عن حلول بديلة لتلك المعوقات، بهدف توصيل الخدمة لكافة المواطنين.

حصر الوصلات المنزلية

كما ناقش الاجتماع موقف المستجدات الخارجة عن الحيز العمراني والإمكانات المتاحة للتوصيل لها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

ووجه «الشرقاوي» في ختام الاجتماع، بضرورة تدقيق حصر الوصلات المنزلية الفعلية المنفذة للوقوف على المتبقي من المستهدف، ومقارنته بالمدة الزمنية المتاحة في الجدول الزمني المعد لتوقعات انتهاء الأعمال.