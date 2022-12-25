أب يرزق بمولوده الأول بعد 17 عاما من الحرمان: الفرحة مش سيعاني

تزوج منذ أكثر من 17 عامًا، انتظر كمثله من الأزواج مولوده الأول، ليسعد به ويحمل اسمه، ويشاهده يكبر وينجح في الحياة، انتظر العام الأول دون نتيجة، الثاني، ثم وصل به الانتظار إلى عشر سنوات دون نتيجة، تمر السنوات بلا نتيجة، ودون ونس لهما، رغم إشارة الظروف إلى صعوبة حمل زوجته، لكنه لم ييأس، ظل يعافر، وبعد 17 عامًا، ووضعت الزوجة مولودهما الأول، في فرحه لا توصف وسعادة لا يمكن تخيلها.

عادل عبد الإمام، الأب، لم يستوعب ما قاله له الطبيب، إسلام سعيد، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وطبيب النساء والتوليد، أن زوجته حملت أخيرًا، واصفًا إياها بأسعد الليالي الي قضاها في حياته، طول مدة الحمل، كان يطمئن كل ليلة على الجنين، يتحسس بطن زوجته، منتظرًا ولي العهد، كما يحكي الأب لـ«الوطن»: «روحت للدكتور بعد سنين طويلة، كرم ربنا سبحانه وتعالى كان السبب».

الزوجان يصفان يوم ولادة أول طفل: كان أبيض

منذ 2006، كان يتنقل «عادل» بين الأطباء دون نتيجة، إلى أن جاء الفرج أخيرًا: «عملت حقن مجهري مع شوية فحوصات وجاء الفرج على يد الدكتور إسلام، وبعد شهرين من الحقن الحمدلله زوجتي بقت حامل»، واستقبل «عادل» وزوجته أسماء أشرف طفلهما بالزغاريط والأفراح، قائلين لـ«الوطن»: «فرحانين فرحة متتوصفش، يوم الولادة كان يوم أبيض».

الدكتور إسلام: تم التعامل مع الزوجين ببروتوكول مناسب

الدكتور إسلام سعيد، أكد لـ«الوطن» أن حالة الزوجين كانت تأخر في الحمل وذلك بعد فشل طويل في الحمل الطبيعي والحقن المجهري والتلقيح الصناعي والعديد من عمليات المناظير: «بدأنا نجهز الحقن المجهري لكنه أخد وقت طويل، بدل ما بيتم خلال شهر اتنين تم في 4 شهور، عملنا منظار رحمي وكان في حاجز ولحمية رحمية، وتم التعامل معاهم ببروتوكول مناسب لتنشيط الحقن المجهري، وتمت عملية الزرع وربنا كرمه وجاب طفله»، مُضيفًا أن الطفل سليم ومعافى وبصحة جيدة.