محافظات تتأثر بالمرتفع السيبيري.. و«الأرصاد» تحذر من شتاء شديد البرودة

تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من المرتفع السيبيري خلال الأيام المقبلة بعدد من محافظات مصر، والذي من المتوقع ظهوره في أي وقت بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث يؤثر على الكثير من المحافظات، ما جعل الأرصاد تطلق العديد من التحذيرات من شتاء قارس البرودة خلال الأيام المقبلة، ونبدأ جملة بعدها وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ محافظات مصر تتهيأ لاستقبال ظاهرة كونية جديدة، كما تتعرض مصر الآن لمرتفع جوي في أعلى طبقات الجو، أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة في كل أنحاء الجمهورية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في محافظات مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة شتاء قارس البرودة في أعلى معدل له من الطبيعي في هذا التوقيت من العام من فصل الشتاء.

مرتفع جوي سيبيري يضرب البلاد في الشتاء

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن المرتفع السيبيري هو عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع أعلى منطقة سيبيريا، ويعمل على تكوينها البرودة الشديدة على أعلى سطح في المناطق القارية، حيث تفصلها مسافات كبيرة عن التأثيرات البحرية، بالإضافة إلى أن كتلة المرتفع السيبيري وصلت إلى شمال أفريقيا معتدلة، بفعل الموقع المتميز لمصر ووجودها على البحر المتوسط، والذي يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، والذي لم يكن بشدة الانخفاض الناتج عن الكتلة الأساسية.

محافظات تواجه المرتفع السيبيري في مصر

وأشار البيان إلى وجود طقس شديد البرودة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تواجه تلك المناطق المرتفع السيبيري في مصر، كما تشتد على السواحل الشمالية الغربية والشرقية «بورسعيد، العلمين، مطروح ورفح ووسط سيناء ومدن القناة»، وذلك بنسبة تصل إلى 30%، ومن المتوقع هبوط أمطار على تلك المناطق في توقعات حالة الطقس غد الاثنين.

نصائح مواجهة المرتفع السيبيري

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح لمواجهة طقس المرتفع السيبري في مصر، ومنها: ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت البمب أو المعاطف الجلدية التي تتوي على «الكولة العالية» وارتداء الجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو خلال المرتفع السيبيري الذي من المحتمل أن يضرب مصر، وذلك للحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته، كما يجب عليك الحرص دائماً على متابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك للمحافظات المختلفة في مصر، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.