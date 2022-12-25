المخرجة أمل رمسيس خلال استضافتها بـ«كايرو فاكتوري»: الفيلم الإبداعي ليس اختراعا

استضافت «كايرو فيلم فاكتوري» ، المخرجة أمل رمسيس، في لقاء بعنوان «كيف تصنع فيلمك التسجيلي الإبداعي بميزانية محدودة»، حيث أدار اللقاء الناقد السينمائي محمد سيد عبدالرحيم.

تضمن اللقاء، نقاشًا حول تجربة أمل رمسيس في الإخراج، الإنتاج، التدريب على صناعة الأفلام، ورؤيتها حول الفيلم التسجيلي الإبداعي، حيث أكدت أن الفيلم التسجيلي الإبداعي، ليس اختراعًا جديدًا، بل يمتد تاريخ وجوده إلى العشرينيات من القرن الماضي.

وأضاتف «رمسيس»، قائلة: «فعلى سبيل المثال فيلم الرجل والكاميرا، للمخرج دزيجا فيرتوف، والذي أُنتج عام 1929 هو بمعنى ما فيلم تسجيلي إبداعي، لأنه ينقل الواقع من وجهة نظر المخرج وبأسلوب جديد وغير مسبوق في حينها».

أمل رمسيس تتحدث عن الفيلم التسجيلي

تابعت «رمسيس»، أن هناك كذبة كبيرة تم تكريسها وهي أن الفيلم التسجيلي ينقل الواقع وأن هناك واقع واحد يجب أن يفرض على كل الجمهور، لكن في الحقيقة لا وجود للواقع المحايد، فالواقع من وجهة نظر كل صانع أفلام يختلف عن الآخر.

وقالت: «الفيلم التسجيلي الإبداعي لا يدعي أنه ينقل الواقع وإنما هو تعبير عن وجهة نظر صانعه، فكأنه دعوة للجمهور لمشاركة صانع الفيلم زاوية الرؤية»، مشيرة إلى أن الفيلم التسجيلي الإبداعي، يتميز أيضًا بأنه يعكس محاولات صانع الأفلام التجريب في أساليب مختلفة للتعبير عن فكرته وهو ما يجعل كل فيلم تجربة فريدة تجمع بين الواقع والخيال.

أشارت إلى أنه لا أهمية للحدود بين الواقع والخيال في الفيلم التسجيلي الإبداعي، موضحة أن مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة الذي كانت تنظمه على مدى سنوات في القاهرة لم يكن يتضمن برنامجًا منفصلًا للأفلام الروائية وآخر للأفلام التسجيلية.

أهم المخرجين بالسينما التسجيلية صنعوا أفلاما إبداعية

وقالت المخرجة أمل رمسيس: «هذا يعكس موقفي تجاه الأفلام وهي أنها تدعو المشاهد لاكتشاف مساحات تتماس معه ومع خياله وأفكاره وتفتح في ذهنه آفاق جديدة بصرف النظر عن المسميات».

وأشارت إلى أنه بهذا المعنى فإن أهم مخرجين السينما التسجيلية على مدى تاريخ السينما المصرية صنعوا أفلاما تسجيلية إبداعية تحمل رؤيتهم للعالم وتعكس شغفهم بالتجريب في الشكل والأسلوب للتعبير عن رؤيتهم.

وفيما يتعلق بإنتاج الفيلم التسجيلي، أشارت «رمسيس»، إلى أن التمويل لا ينبغي أن يكون عقبة أمام صانع الفيلم لأن الأفلام التسجيلية لا تتكلف ميزانيات ضخمة: «هناك خدعة كبيرة يتم الترويج لها وهي أن الأفلام التسجيلية لا يمكن إنجازها بأقل من 250 ألف يورو وهي أرقام مبالغ فيها ومعرقلة».

وأضافت أمل رمسيس، أنها صنعت فيلمها «ممنوع»، بدون أي دعم محلي أو خارجي لأنها كانت ترغب في التعبير عن رؤيتها بحرية من دون أي ضغوط إنتاجية.