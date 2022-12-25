س وج.. كل ما تريد معرفته عن حدود السحب بالعملات الأجنبية من البنوك

أعلن عدد من البنوك، تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، مع تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج، وفي هذا التقرير سيتم الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين وعملاء البنوك فيما يخص هذا الشأن؟.

ما البنوك التي أرسلت إخطارا لعملائها؟

هناك عدد من البنوك التي أخطرت عملاءها بحد السحب وهي بنوك، التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي وQNB HSBC ودبي الإمارات الوطني.

كيف أخطرت البنوك العملاء؟

قامت البنوك بإرسال رسائل قصيرة SMS وعبر البريد الإلكتروني، بشأن تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات.

وما الهدف من هذا القرار؟

يهدف هذا القرار إلى حماية أرصدة البنوك من النقد الأجنبي، بعد ملاحظة وجود عمليات سحب كبيرة من الخارج بالعملات الأجنبية من هذه الدول، حيث كانت البنوك العاملة في السوق المصرية، تتيح سحب الأموال للعملاء في حالة تواجدهم خارج مصر، باستخدام بطاقاتهم المصرفية وفق نظام «سويفت» العالمي، قبل أن تقيّد السحب وتخفّض حدوده بعد أن لوحظ عمليات سحب كبيرة من العملاء خارج البلاد.

ما حدود السحب في حالة تواجد العملاء خارج البلاد؟

كارت ستاندرد: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 5 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار، وحد السحب الشهري لا يتجاوز 500 دولار.

- كارت تيتانيوم: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 7.5 ألف دولار إلى 5 آلاف دولار، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز 500 دولار.

- كارت بلاتينيوم: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 12.5 ألف دولار إلى 7.5 ألف دولار، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز ألف دولار.

- كارت وورلد سويتش: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 25 ألف دولار إلى 12.5 ألف دولار، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز 2000 دولار.

حدود السحب من بنك إتش إس بي سي

حدود السحب من بنك QNB