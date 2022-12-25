وكيل «تعليم الغربية» يرصد مخالفات في مجمع مدارس بالمحلة

رصد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في زيارة مفاجئة لمجمع مدارس ميت السراج بإدارة شرق المحلة التعليمية، للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية والإدارية داخل المدرسة، عددا من المخالفات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لمتابعة سير العملية التعليمية والإدارية، والوقوف على كافة الإيجابيات والسلبيات داخل مدارس المحافظة، وتم رصد عددا من السلبيات داخل المدرسة، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق البوابة وتواجد عضو الأمن وبرفقته دفتر الأمن، كما وجه بنظافة دورات المياه وفناء المدرسة، وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدرسة.

خلو الفصول من الطلاب

وتابع «حسن» سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وشدد على ضرورة متابعة الإشراف داخل المدرسة لجميع التلاميذ بالفناء والأدوار ودورات المياه، وشدد على ضرورة التأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخلو الفصول والقاعات ودورات المياه من أي تلميذ.

التسجيل الإلكتروني للغياب

وأثناء المتابعة داخل المرحلة الثانوية بالمجمع، شدد وكيل الوزارة على الحضور الطلابي داخل المدرسة، موجها بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية، وتفعيل المحاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتشديد على التسجيل الإلكتروني للغياب، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات داخل المدرسة، وعدد من السلبيات والتي تمت إزالتها أثناء المتابعة، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها بالمدرسة.