«الطب الشرعي» تحصل على شهادة الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء والسموم

وافق المجلس الوطني للاعتماد «ايجاك»، التابع لوزارة التجارة والصناعة، على منح الاعتماد والاعتراف الدولي لمعامل الكيمياء والسموم الشرعية «مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة»، كجهة اختبار للأغراض الجنائية في بعض اختبار المخدرات، وذلك وفقاً للمواصفة الدولية «ISO/IEC17025:2017» والمعايير الدولية «ILAC G19».

يأتي ذلك تتويجًا لجهود وزارة العدل في تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابعة لها، واتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي، ومد جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة.

استمرار الاعتماد الدولي لدار التشريح وعيادة العنف

ومُنح الاعتماد والاعتراف الدولي للإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير للأغراض الجنائية كجهة تفتيش من النوع «A» في مجال فحص التزييف والتزوير للعملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية، وذلك وفقا للمواصفة الدولية «ISO/IEC17020:2012» والمعايير الدولية «ILAC – P15 & ILAC G19».

كما تم تجديد الاعتماد والاعتراف الدولي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة للأغراض الجنائية لمعمل البصمة الوراثية «الحمض النووي»، وذلك في بعض اختبارات البصمة الوراثية، وفقاً للمواصفة الدولية «ISO/IEC17025:2017» والمعايير الدولية «ILAC G19»، واستمرار الاعتماد الدولي لكل من دار التشريح وعيادة العنف وإدارة فحص الأنسجة «الهيستوباثولوجي»، طبقا للمواصفة الدولية «ISO/IEC17020» والمعايير الدولية «ILAC G19».

تجدر الإشارة إلى أنه بحصول وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي على الاعتماد الدولي «أيزو» في المجالات آنفة البيان قد أضحت تقاريرها معترف بها دوليا، ووضعها في مقدمة الجهات المقارنة بوصفها الاولى الحاصلة على ذلك الاعتماد بالوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.