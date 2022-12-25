كنيسة مارجرجس هليوبوليس تقيم عزاء للأنبا كيرلس اليوم

كشفت لجنة النظام الخاصة بكنيسة مارجرجس هليوبوليس بالقاهرة، عن إقامة عزاء للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها لاستقبال الراغبين في تقديم العزاء اليوم بقاعة الكنيسة من 6 إلى 9 مساءً.

وقال البيان الرسمي للجنة النظام الخاصة بمراسم التجنيز: «يتم تقيم أسرة أبينا الطوباوي الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها وأبناءه بالقاهرة، يتستقبلون واجب العزاء يوم الأحد 25 ديسمبر الجاري بقاعة كنيسة مارجرجس هليوبوليس بالقاهرة، ولنصلي جميعًا أن يمنحنا الرب عزاءً سماويًا».

معلومات عن الأنبا كيرلس

ويشار إلى أن الكنيسة القبطية تعتبر الأنبا كيرلس واحدا من أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، إذ ولد في 24 سبتمبر 1948 بمحافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، ثم خدم في مدينة أبو تيج، ونال درجة الرهبنة في 17 أكتوبر عام 1975، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.

وتم رسامة الأنبا كيرلس كأسقف على كرسي إيبارشية نجع حمادي وتوابعها منذ 41 عامًا، بيد البابا الراحل شنودة الثالث، إذ عين في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها.