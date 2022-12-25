طفلان في بورسعيد يتهمان والدتهما بضربهما.. والأم المتهمة: سقطا من على السلم

أصيب طفلان، مساء اليوم، في ظروف غامضة بنزيف بالعين وجروح بالرأس، وادعت الأم أنهما سقطا من أعلى سلم منزلهما بمنطقة القابوطي بحي الضواحى ببورسعيد، لكن الطفلين أكدا أن الأم ضربتهما وأحدثت الإصابات فيهما.

الأم نقلت الطفلين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول طفلين إلى مستشفى النصر بواسطة الأم وهما محمد صلاح محمد ممدوح، 8 أعوام، ومنى صلاح محمد ممدوح، 6 أعوام، بادعاء من الأم بسقوطهما من أعلى سلم العمارة، وتبين من الأشعة المقطعية لهما إصابتهما بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين للطفلين وجارٍ التعامل وعمل اللازم.

الأم ضربتنا

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية أمن بورسعيد أن التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن وبسؤال الطفلين ادعيا أنهما لم يسقطا من أعلى السلم بمنزل يقطنان به مع أمهما بمنطقة القابوطي بحي الضواحى وأن الإصابة ناتجة عن اعتداء والدتهما عليهما وأكدا «الأم ضربتنا».

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وأمرت بالتحفظ على الأم واستجوابها لمعرفة ملابسات الحادث.