ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج لأسلحة بيضاء عبر «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالترويج عن أسلحة بيضاء عبر موقع «فيسبوك»، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء «رادع شخصي».

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها، 4 أشخاص -مقيمين بنطاق محافظتي «القاهرة- الجيزة»، وضبط بحوزتهم 141 قطعة سلاح أبيض «مطواة» - 160 زجاجة رادع شخصي 2 قبضة حديدية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.