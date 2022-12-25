رئيس «90.90»: أنتجنا 143 برنامجا إذاعيا في السنوات الماضية.. منها 35 بـ2022 (حوار)

أكد شريف صلاح، رئيس مجلس الإدارة لشركة «راديو 90.90»، أن الراديو يعمل على نشر الوعى ولمس نبض الشارع المصرى ويقوم بدوره كمنبر إعلامى يهتم ويكترث بكل فرد بالمجتمع. وأضاف «صلاح» فى حواره مع «الوطن» أن الراديو أنتج 143 برنامجاً إذاعياً على مدار السنوات الماضية، منها 35 برنامجاً إذاعياً هذا العام، فعلى مدار اليوم يقدم الراديو برامج تهدف إلى إيصال المعلومة الصحيحة للمستمع والعمل على إيضاح الحقائق، فى محاولة للقضاء على أى شائعات يتم تداولها قد تؤثر بالسلب على الشارع المصرى.. وإلى نص الحوار:

10 سنوات على تدشين راديو «90.90».. كيف تتذكر لحظات الانطلاق؟

- بدأ أول بث تجريبى لراديو «90٫90» فى منتصف عام 2012 وخرج الكيان للنور، وانطلق رسمياً فى 12 ديسمبر 2012، حيث تم اختيار اسم الراديو 90.90 على أساس تردّده نفسه على موجة FM، وتم تجهيز المقر الخاص بالمحطة فى تلك الغضون، كما تم أيضاً العمل على اختيار الكوادر المشاركة فى الإذاعة وتدريب كوادر جديدة فى الوقت ذاته، ليصبحوا من أهم مذيعى الراديو حالياً، ويبث الراديو المحتوى الغنائى والبرامجى على مدار 24 ساعة فى اليوم منذ لحظاته الأولى، كما أن شركة «ليوميديا» شركاء النجاح لراديو 90.90 من البداية، و«ليوميديا» الوكيل الإعلانى الحصرى لراديو 90.90.

نركز على الدلتا والطرق الصحراوية ووجه قبلى ونسعى لوصول بث المحطة إلى كل المحافظات

هل يمكن الحديث عن حصاد 10 سنوات لراديو 90.90؟

- تم إنتاج وإذاعة 143 برنامجاً إذاعياً على مدار السنوات الماضية، منها 35 برنامجاً إذاعياً هذا العام، على الهواء، كما أنه منذ انطلاق الراديو يتم سنوياً إنتاج برامج ومسلسلات إذاعية خاصة لشهر رمضان الكريم، أنتج منها الراديو 16 مسلسلاً إذاعياً و48 برنامجاً، وتم العمل على مدار سنوات حتى يصل إرسال إذاعة الراديو 90.90 اليوم إلى كل محافظات الوجه البحرى والقاهرة والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والساحل الشمالى والدلتا، وبورسعيد، والطرق الصحراوية ويتم التجهيز حالياً والعمل لتغطية الإرسال إلى باقى محافظات الوجه القبلى فى الفترة المقبلة.

راديو 90.90 له تأثير كبير على الجمهور المصرى.

- راديو 90.90 صاحب مصداقية كبيرة لدى مستمعيه، وعلى مدار الساعة على الهواء تُذاع النشرات الإخبارية لراديو 90.90 على رأس كل ساعة، بخلاف الأخبار العاجلة التى تصل إلى المستمع فى نفس اللحظة، إلى جانب النشرات الجوية والمرورية على مدار اليوم، لذا تم اختيار فريق العمل الإخبارى وانتقاؤه على أعلى مستوى من الكوادر الإخبارية، ومن مذيعى أخبار ومحررى الأخبار براديو 90.90، يترأسهم عبدالرحمن الصاوى الذى كان قد أسهم فى تجهيز وتدريب كل مذيعى الأخبار داخل راديو 90.90، بالإضافة إلى البرامج التى تعمل على نشر الوعى ومناقشة جميع القضايا المجتمعية وتلمس نبض الشارع المصرى وتسهم بكل الطرق فى محاولة لأداء دورها كمنبر إعلامى يهتم ويكترث بكل فرد بالمجتمع.

فعلى مدار اليوم يقدّم الراديو برامج تهدف إلى إيصال المعلومة الصحيحة للمستمع والعمل على إيضاح الحقائق فى محاولة للقضاء على أى شائعات يتم تداولها قد تؤثر بالسلب على الشارع المصرى، كما يقدم الراديو برامج تهتم بالطفل، وبالصحة العامة، ومناقشة قضايا المجتمع.

ماذا عن الاهتمام بالسوشيال ميديا كإحدى وسائل الانتشار؟

- لا شك أن السوشيال ميديا عامل خطير ومهم فى السنوات الأخيرة، سواء بمجتمعنا أو على مستوى العالم كله ولا يمكن لأى شخص إغفال دور السوشيال ميديا فى جميع جوانب المجتمع، فقد تم تأسيس صفحات السوشيال ميديا لراديو 90.90 ليكون موجوداً على جميع منصات التواصل الاجتماعى، مواكباً للتطور فى هذا المجال، والصفحات الخاصة بالراديو على جميع مواقع السوشيال ميديا وصل مجموع متابعيها إلى قرابة 10 ملايين متابع، لتقوم الصفحات بنشر كل ما يهم المتابعين من أخبار وأحداث وموضوعات، كما يتم انتقاء المحتوى الذى يقدّم على صفحات السوشيال ميديا لراديو 90.90 من خلال فريق عمل كامل من المهندسين الشباب والمسئولين عن تقديم محتوى يراعى الذوق والآداب بكل ما يتم تداوله ونشره، ومراعاة تقديم موضوعات تهم كل متابعى صفحات السوشيال ميديا الخاصة براديو 90.90 من كل الفئات، وكذلك تقديم الأخبار والأحداث ومتابعة كل جديد لحظة بلحظة.

تطوير الراديو 90.90

مع بداية كل عام، يتم العمل على التجهيز لخريطة برامجية جديدة لراديو 90.90، تشمل الكثير من التجديد والتنوع، كما يتم تجهيز برامج ومسلسلات سنوياً لشهر رمضان الكريم، ليكون المحتوى مناسباً ومتطوراً ليراعى كل الأذواق والأعمار لمستمعى المحطة.

كما يتم التجهيز لتوسعة نطاق البث الإذاعى لراديو 90.90، ليغطى أثيره كل محافظات الجمهورية، إضافة إلى نطاق البث الحالى الموجود بأغلب محافظات الجمهورية، ويتميز راديو 90.90 بأنه ومنذ لحظة انطلاقه يعمل دوماً على تدريب كوادر جديدة وشابة من مذيعين ومعدين ينضمون إلى فريق عمل الراديو كل عام.