تحرير 84 محضرا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري، والتموين، والإدارات التابعة لها، على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كل منافذ لضبط المخالفين من التجار وأصحاب المحال وأصحاب المخابز.

وأسفرت الحملات عن تحرير 84 محضراً للمخالفين من التجار وأصحاب المحال وأصحاب المخابز، بمراكز ومدن «بيلا، وبلطيم، وسيدي سالم، وكفر الشيخ، ودسوق، وفوه، والبرلس، وسيدي غازي».

تحرير 10 محاضر متنوعة ببيلا

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، من تحرير 10 محاضر متنوعة، منها تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمجال تجارية.

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الحملات على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضراً متنوعاً منهم 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر نظافة.

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، والتي تمكنت من تحرير 20 محضراً متنوعهاً، منهم 6 محاضر بيئة، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر إشغالات.

تحرير 8 محاضر متنوعة بكفر الشيخ

وأشرف أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على حملة مجلس المدينة على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر متنوعة.

كما أشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على الحملات على الأسواق، تمكنت من تحرير 24 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم وجود رخصة، و4 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة.

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه على الأسواق من تحرير 6 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المحال والمخابز، منهم محضر بيئة، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر نقص وزن لصاحب أحد المخابز، ومحضرين إشغال.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، حملة مجلس مدينة البرلس على الأسواق، وتمكنت الحملة من 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتابع أيضاً محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، حملة مدينة سيدي غازي، على الأسواق والتي تمكنت من تحرير 3 محاضر متنوعة.