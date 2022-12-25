شتاء 2023 يغزو محافظات مصر بأمطاره.. وتحذيرات من طقس الأيام المقبلة

شهدت عدد من محافظات الجمهورية اليوم، أمطارا متفاوتة الشدة فى خامس أيام فصل الشتاء الذى بدأ فعلياً يوم 21 ديسمبر الحالي، ما ينذر بأن الشتاء الحالي داخل على المصريين بكل قوته.

الأرصاد من جانبها حذرت من استمرار فرص سقوط الأمطار على مدار الأيام المقبلة وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة العظمى والصغرى.

أمطار محافظات بورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ

شهدت محافظات أمطارا متفاوتة الشدة منها بورسعيد والقليوبية التي شهدت أمطار غزيرة مصحوبة بموجات رعد وبرق ومدينة جمصة، ومدينة 6 أكتوبر بالقاهرة التى شهدت أحياؤها تجمعات للمياه، وكفر الشيخ التي تأثرت بالأمطار الشديدة والتى تتعرض مدنها ومراكزها، خاصة المطلة على المياه إلى نوة الفيضة الصغرى، وقد انتشرت سيارات الصرف الصحى بالمراكز والوحدات المحلية فى كل شوارع ومدن المحافظة لرفع تراكمات المياه بمتابعة من القيادات التنفيذية فى المحافظة.

أمطار في الواحات ودمياط ودمياط ومارينا

كذلك شهدت مناطق الواحات البحرية ودمياط ومارينا بالساحل الشمالي و مدينة دمنهور أمطار خلفت وراءها كميات راكدة من المياه وكذلك مدينة الشيخ زايد والسويس.

أمطار الإسكندرية هي الأقوى ووصلت لحد السيول

كالعادة دائما كانت أمطار الإسكندرية هى الأشد بين المحافظات الممطرة، حيث استمرت الأمطار عدة ساعات، ووصلت إلى حد السيول وتسببت في تجمعات مائية كبيرة، وعلقت عدد من السيارات، قام الأهالي بالتعاون في سحبها خارج المياه وكانت الأمطار غزيرة على مناطق غبريال كرموز وعيط العنب وغيرها من مناطق وسط المدينة وقامت أجهزة المحافظة بتشغيل فرق رفع المياه فى عشرات الأماكن.