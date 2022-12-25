سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة في أماكن متفرقة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة في عدد من المناطق بالمدن والقرى، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كل الأنحاء ليسود طقس بارد، ورفعت المحافظة حالة الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات محتملة في حالة الطقس.

رفع الطوارئ بالوحدات المحلية

وأثر سقوط الأمطار على حركة المواصلات بالطرق السريعة والزراعية والفرعية والصحراوية، كما ظهرت تجمعات أمطار خفيفة في بعض المناطق، خاصة بقرى شرق النيل بمركز المنيا.

ورفعت الوحدات المحلية بقرى شرق النيل حالة التأهب، حيث تم تجهيز جميع مخرات السيول الطبيعية والصناعية للتعامل مع الأمطار حال سقوطها بكميات غزيرة.

أرقام التواصل مع غرفة العمليات

وكانت محافظة المنيا أصدرت قبل أيام نشرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعت خلالها المواطنين اتباع بعض الإرشادات والنصائح للتعامل مع تقلبات الطقس شملت: عدم الاقتراب من الأسوار الحديدية والأجسام المعدنية أثناء حدوث البرق، وعدم البقاء في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، وتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات في حال سقوط الأمطار، والابتعاد عن أعمدة ومحولات الإنارة، وأسطح المنازل أثناء حركة الرياح وتجنب الوقوف تحت الأشجار، والتواصل مع رقم الخط الساخن 114 في حالة الإبلاغ عن الطوارئ، أو بوابة الشكاوى الحكومية على الرقم 16528، أو غرفة العمليات الرئيسية على الأرقام: 0862342200-0862320001.