مسلمون وكاثوليك يحتفلون بالكريسماس بالمنيا.. هدايا وصور وبابا نويل «صور»

ظهرت مظاهر الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية بشكل مبهج في محافظة المنيا، حيث ارتدي عدد من الشباب والبنات ملابس بابا نويل، وتجولوا في الشوارع لتوزيع الهدايا على المواطنين، تزامنا مع احتفال الكاثوليك بمولد السيد المسيح عليه السلام، وتأكيدا لروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة وأن مصر بلد الأمن والأمان وسط فرحة وسعادة عارمة.

التقاط الصور في الشوارع الرئيسية والميادين العامة

وشارك عشرات المسلمين في محافظة المنيا أخوتهم المسيحيين الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تم التقاط الصور في الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومنها ابن خصيب وبالاس والحسيني وطه حسين وعدنان المالكي، والتي تعبر عن حالة الفرحة والسعادة.

قرى شرق النيل تحتفل بالكريسماس

وظهرت أجواء الفرح والاحتفال بأعياد الميلاد في مختلف مراكز ومدن محافظة المنيا، التي تضم كنائس كاثوليكية، وامتدت الاحتفالات إلى قري شرق وغرب النيل، ومنها دير أبو حنس والبرشا في ملوي، وطهنا الجبل وسوادة، في مركز المنيا، والطيبة ومنطقين، في مركز سمالوط، وتم خلالها توزيع حلوي على الأطفال بالشوارع احتفالا برأس السنة.

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أمس، الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، حيق قدم الأول التهنئة للثاني ولجميع الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محافظ المنيا، إن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.