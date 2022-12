حاكم «ساراتوف» الروسية: نتحقق من أنباء وقوع انفجار بقاعدة إنجلز الجوية

قال رومان بوسارجين، حاكم منطقة «ساراتوف» الروسية، إن البنية التحتية المدنية حول قاعدة «إنجلز» الجوية لم تتأثر، مشيرًا إلى أن السلطات تتحقق من الأنباء حول الحادث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح بوسارجين، عبر «تليجرام»، أنه لم تكن هناك حالات طوارئ في المناطق السكنية بـ«إنجلز»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت وسائل إعلام أوكرانية وروسية، إلى سماع دوي انفجارات في قاعدة «إنجلز» الجوية الروسية، وقالت وكالة أنباء «أر بي سي» الأوكرانية إن انفجارين وقعا.

Loud explosions at Russia's strategic military airfield at Engels, more than 600 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/obqeIIT9aF