حاكم «ساراتوف» الروسية: نتحقق من أنباء وقوع انفجار بقاعدة إنجلز الجوية

قال رومان بوسارجين، حاكم منطقة «ساراتوف» الروسية، إن البنية التحتية المدنية حول قاعدة «إنجلز» الجوية لم تتأثر، مشيرًا إلى أن السلطات تتحقق من الأنباء حول الحادث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح بوسارجين، عبر «تليجرام»، أنه لم تكن هناك حالات طوارئ في المناطق السكنية بـ«إنجلز»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت وسائل إعلام أوكرانية وروسية، إلى سماع دوي انفجارات في قاعدة «إنجلز» الجوية الروسية، وقالت وكالة أنباء «أر بي سي» الأوكرانية إن انفجارين وقعا.

Loud explosions at Russia's strategic military airfield at Engels, more than 600 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/obqeIIT9aF — Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

القوات الروسية تقصف بقذائف الهاون منطقة «زنوب-نوفهورودسك»

وفي 5 ديسمبر الجاري، هز انفجار قوي مقاطعة «ساراتوف» الواقعة جنوبي روسيا، في منطقة قريبة من مطار للقوات المسلحة الروسية، فيما قالت وسئال إعلام محلية إلى مقتل 5 أشخاص، وإصابة 3 آخرون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قصفت القوات الروسية، أمس الأحد، الأحد ، بقذائف الهاون منطقة «زنوب-نوفهورودسك» الحدودية بـ«سومي» شمال شرقي اوكرانيا، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي دميترو زيفيتسكي، عبر «تليجرام»، إلى تضرر 6 منازل.

الطيران الروسي بعيد المدى: «كينجال» أظهرت فعالية قتالية عالية

وكان قائد الطيران الروسي بعيد المدى سيرجي كوبيلاش، قال إن جميع أطقم الطيران بعيدة المدى المسلحة بـ«صواريخ كينجال»، أتقنت استخدام الصواريخ الفرط صوتية، مشيرا في مقابلة مع صحيفة «كراسنايا زفيزدا» الروسية، إلى أن الصواريخ أظهرت فعالية قتالية عالية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن الظلام لن يمنع بلاده من تكبيد القوات الروسية هزائم جديدة، مشيرا في خطاب، إلى خسارة روسيا في 2022، وستحاول تعويض خسائرها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، إن بلاده لا ترفض مقترح التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ولكن ليس على أساس الشروط التي تطرحها السلطات في «كييف».

مسؤول روسي: مبادرات سلام زيلينسكي غير مقبولة على الإطلاق

وأوضح جالوزين في مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، أن مبادرات سلام زيلينسكي، غير مقبولة على الإطلاق، ووصفها بالأمر السخيف.

وأضاف جالوزين، أنه طال أمد الأزمة الأوكرانية وقد اتخذ طابعا طويل الأمد، وأشار المسؤول الروسي، إلى أن أي تنبؤ حول موعد النهاية أصبح الآن غير مقبول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن الغرب مستعد لانتصار أوكرانيا الكامل وغير المشروط مع عودة جمهوريتي «دونيتسك ولوجانسك» الشعبيتين ومقاطعتي «زابوريجيا» و«خيرسون» و«شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء إلى أوكرانيا.