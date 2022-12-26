مقتل 5 عسكريين بالجيش الباكستاني في انفجار جنوب غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 5 عسكريين بينهم رقيب، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في «مقاطعة بلوشستان» جنوب غرب البلاد.

وقالت القوات المسلحة الباكستانية، في بيان، إن الانفجار وقع في «منطقة كاهان»، حيث تجري عملية لمكافحة الإرهاب منذ أمس الأول السبت، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الباكستاني، مقتل أحد جنوده وإرهابي في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود مع أفغانستان، عندما حاولت مجموعة من المسلحين التسلل إلى شمال غرب البلاد.

القوات المسلحة الباكستانية تصف الحادث بالتهديد الإرهابي

ووصفت القوات المسلحة الباكستانية، الحادث بالتهديد الإرهابي المرتكب من الخارج، مضيفة إن مثل هذه الأعمال الجبانة من قبل العناصر المعادية لا يمكن أن تخرب السلام والازدهار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في «بلوشستان».

وأشارت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص في 7 انفجارات منفصلة في بلوشستان «3 في كويتا و2 في تورتبات وواحد في كل من هوب وكوهلو».

إصابة 4 أشخاص على الأقل في هجوم بقنبلة يدوية في «كويتا»

وقالت الشرطة الباكستانية، إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بقنبلة يدوية في «كويتا» عاصمة إقليم بلوشستان، موضحة أن مجهولين ألقوا قنبلتين يدويتين أمام متجر على الجانب الآخر من الطريق من مركز للشرطة في منطقة «طريق سابزال».

وكان من بين الجرحى امرأة وطفل ورد أن حالتهما مستقرة في المستشفى، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وفي وقت سابق، حذرت السفارة الأمريكية في باكستان، موظفيها من هجوم محتمل على أمريكيين في «فندق ماريوت» بالعاصمة «إسلام أباد» خلال فترة الأعياد، وحثت البعثة الدبلوماسية في بيان، جميع الأفراد على الامتناع عن السفر غير الضروري خلال موسم العطلات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.