السجن 15 عاما لعامل وسائق بتهمة الاتجار في مخدري الحشيش والشابو بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالسجن 15 سنة لعاملين، بتهمة الاتجار في الشابو والحشيش، وإطلاق النار على قوة أمنية، أثناء محاولة القبض عليهما.

وصدر الحكم في جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحمید رضوان ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية عندما وجهت جهة التحقيق في قنا لـ«إسلام. ح»، 33 عاما، عامل، و«محمد.ا»، 34 عاما، سائق لودر، مقیمان في مركز فرشوط، تهمة حيازة مخدري الشابو والحشيش.

حيازة أسلحة نارية

كما وُجه للمتهميّن حيازة سلاح عبارة عن بندقية آلية و12 طلقة نارية، وبندقية خرطوش و3 طلقات ومقص حديدي، ووجهت للمتهم الأول تهمة إطلاق النيران على معاوني مباحث مركز فرشوط، والقوة المرافقة لهما، أثناء محاولة القبض عليهما.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 355 لسنة 2022 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 70 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 15 سنة.