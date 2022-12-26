فصل التيار الكهربائي 5 ساعات عن بعض المناطق في حي الجناين بالسويس غدا

أعلن حى الجناين بمحافظة السويس، في بيان له، عن فصل التيار الكهربائي في عدد من الأماكن داخل نطاق الحي، بسبب أعمال الصيانة، على أن يتم إعادة توصيل التيار مرة أخرى بعد انتهاء تلك الأعمال.

مواعيد فصل التيار عن أماكن بحي الجناين

وذكر البيان أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من الأماكن بالقطاع الريفي في حي الجناين بمحافظة السويس، غدا الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة بالمحولات الخاصة بمنطقة الشلوفة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة بمحولات منطقة الشلوفة في حي الجناين، سوف يترتب عليها فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، هي شندورة الجمعية، وشندورة الوحدة الصحية وأبو حزين البرالشرقي والغربي.

وجرى التواصل مع الأماكن والمنشآت الواقعة في نطاق فصل التيار الكهربائي، للاستعداد بالمحولات البديلة لاستخدامها فترة فصل الكهراء، حتى يتم إعادة التوصيل مرة أخرى.

يذكر أنه قد جرى الانتهاء من أعمال الصيانة بمحولات كبريت، وإعادة توصيل التيار بمناطق كبريت المفارق والخواطرة وحنيفة والعشاشية والطورة وشندورة.