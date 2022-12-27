للمزارعين.. توصيات مهمة لزيادة حجم البطاطس الشتوية

وضع مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من التوصيات المهمة لزيادة حجك البطاطس الشتوية التي تعدى عمرها 65 يوماً من الزراعة وذلك في ظل انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

أوضح المركز أنه في الرية الأخيرة لمحصول البطاطس يتم إضافة 12 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب (0.0.50) مع 10 كجم سلفات ماغنسيوم مع الري ثم استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 2.5 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين كما يمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 20 إلى 25 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان.

مركبات تساعد في زيادة حجم البطاطس

أضاف أنه يجب استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 20 الى 25 سم للفدان، ثم الرش بمركبات البورون (11-14%) وأفضل موعد لاستخدام البورون رشًا على الأوراق يكون قبل حصاد المحصول بحوالي 20 يوم على الأكثر، كما يمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الـ« KTS » بمعدل لتر للفدان.

تابع أنه يجب الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 300 لتر ماء لميبكوات الكلوريد دور ممتاز جدًا في تكبير حجم الدرنات عموماً، حيث يتم تصفية «العرش» في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلي الدرنات.

لفت إلى ضرورة عدم خلط أية أسمدة أو مبيدات مع ضرورة نظافة موتور الرش وعدم تناول زراعات بالأرض كغذاء سواء للإنسان أو الحيوان نهائياً لمدة حوالى 20 يوم وهى فترة الأمان مع عدم استخدم ميبكوات كلورايد فى البطاطس المتقزمة أو الضعيفة والرش فى وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولا ثم الرى أو الرش بعد 3-5 يوم من الرى، كذلك يفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب وذلك للحصول على نتائج جيدة ولا يرش نهائياً في الظهيرة.