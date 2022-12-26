محافظ سوهاج: تبطين 112 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 77% من المستهدف

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 442 كيلو و663 مترا، بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 197 ترعة، بطول 574 كيلو و307 أمتار، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري.

أهمية مشروع تبطين الترع

وأوضح محافظ سوهاج أنه جار العمل في 85 ترعة، بإجمالي أطوال 131 كيلو و644 مترا، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها، مؤكدا أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

متابعة مستمرة للمشروعات

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمحافظة، أنه جار المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.