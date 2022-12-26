السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم «ح.م.ح»، عامل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «ح. ح» بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة

تعود أحداث القضية إلى بداية عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا من المجني عليه، مفاده قيام المتهم بالتعدي عليه بعصا «شوم» على يده اليمنى، ما أحدث له عاهة مستديمة، وذلك بسبب خلافات بينهما.

ضبط المتهم.. وتحويله للمحاكمة

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.